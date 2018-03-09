Sırbistan'dan 'Ermeni soykırımı' tasarısına ret

Sırbistan Meclisi, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.