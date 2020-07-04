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Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar, 30 yıl sonra böyle yakalandı!

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:29 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 9:29

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.


 8. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde  bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka  Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da  kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın  şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.
 
Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen  şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı  köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.
 
Bunun üzerine 2 Temmuz'da Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri  tarafından gerçekleştirilen planlı operasyonda, Salih Osman'ın yakalanması  sağlandı.
 
Cinayeti itiraf etti
 
Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki  Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.
 
Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve  "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının  adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde  "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.
 
Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu,  "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.
 
Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.
 
Olayın geçmişi
 
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde, 16 Haziran  1990'da bir grup kaçakçı Suriye'den Türkiye'ye geçmek istemiş, güvenlik  güçlerinin "dur" ihtarına kaçakçıların ateşle karşılık vermesi üzerine Piyade  Teğmen Zafer Toka ağır yaralanmıştı. Toka, Kırıkhan Devlet Hastanesine  kaldırıldığı sırada yolda şehit düşmüştü.

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Sınır Hatay Zafer Toka
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