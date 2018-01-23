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Sınır hattında "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 19:13 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 19:13

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe  hudutları içerisindeki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan  edildiği belirtildi.
 
Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye  her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Zafer Toka (Kaletepe köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü  arazisi ve yolu), Halepli (Perişan köyü yolları) ve Sucu (Sucu köyü yolları)  bölgelerinde 24 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat Çarşamba günü  saat 08.00'de bitecek şekilde özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar  verilmiştir. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde söz konusu yerlerde basın mensuplarının  görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her  türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında  yasaklanmıştır."
 

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Hatay Kırıkhan özel güvenlik bölgesi
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