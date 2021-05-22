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Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu! 'Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibiyim'
Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'yla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Maço olduğunu söyleyen Akçıl, "Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibiyim" açıklamasıyla dikkat çekti.
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Oyuncu, Türkbükü Galen Beach'te denize girdi. Ünlü şarkıcı ise şezlongta güneşlendi.