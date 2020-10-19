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Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti
Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılığın sebebi ise herkesi şoke etti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın dileği gerçek oluyor.