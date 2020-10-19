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Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılığın sebebi ise herkesi şoke etti.

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın dileği gerçek oluyor.
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