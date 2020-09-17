Sıla: Yazıklar olsun Halil Sezai!

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" açıklamasını yaptı. Şarkıcı, "Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…" sözleriyle uzun açıklamasını noktaladı.

Yaşlı adama şiddet görüntüleri sosyal medyada gün boyu gündemde kalırken, Halil Sezai'ye her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Sinan Akçıl, Haluk Levent Fulden Uras ve Alişan gibi isimlerin ardından Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla Gençoğlu'ndan geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden “Yazıklar olsun Halil Sezai” mesajını yazdı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.