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Siber dolandırıcıların 'aşı tuzağı'na karşı uyarı!

12 Aralık 2020 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 18:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Türkiye'ye gelecek olmasını fırsat bilen siber hırsızlar, kısa mesaj ya da elektronik postalardaki şüpheli linklerle vatandaşların özel bilgilerini ve hesabını ele geçiriyor. Türkiye'de aşıya karşı duyarlılığı ve vatandaşların ilgisini suistimal eden dolandırıcıların oltalama (phishing) ve SMS dolandırıcılığı (smishing) yöntemleriyle e-devlet şifresi, kredi kartı ile özel bilgileri öğrendiğini ifade eden uzmanlar, vatandaşları mağduriyet yaşamaması için uyarıyor.


Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Kovid-19'u fırsat bilen siber hırsızların salgının ilk dönemlerinde  devletin verdiği maddi destek yardımı haberlerini kullanarak, vatandaşları  dolandırdıklarını belirtti.
 
Sanal dolandırıcıların şimdi ise Çin ile bazı ülkelerden gelecek  aşının gündemde olmasından yararlanmak istediğini anlatan Kırık, "Aşının devlet  tarafından Türkiye'ye getirileceğinin açıklanmasının ardından sanal  dolandırıcılar bunu fırsat bildi. Gerek sponsorlu reklamlarla, gerek  e-postalarla, gerekse de telefonlara gönderilen kısa mesajlar aracılığıyla  vatandaşlar mağdur edilmeye başlandı. Bu mesajların bir kısmında aşı hakkı  kazanıldığı, bir kısmında da aşı için sıra alınması gerektiği yazıyor. Ancak  temel amaç 'phishing' ve 'smishing' ile kimlik avı hırsızlığı." dedi.
 
Kırık, siber hırsızların aşama aşama ilerlediklerini, vatandaşlara  yolladıkları mesajdaki linke tıklamalarını istediklerini dile getirdi.
 
"Vatandaşlar bu linklere tıkladıktan sonra telefonun ve hesapların  kontrolü tamamen dolandırıcılara geçiyor." diyen Kırık, şunları ifade etti:
 
"Amaçları vatandaşların TC kimlik numaralarını ve e-devlet şifrelerini  çalmaya veya kötü amaçlı yazılım yüklemeye ikna etmeye çalışmak için kısa mesaj  sahtekârlığı. Siber hırsızlar, kimlik avına benzer şekilde mesajın Sağlık  Bakanlığından gönderildiği süsünü vermek istiyor. Kredi kartı veya bazı hassas  bilgileri çalmaya yönelik hileli girişimler gerçekleştiriyor. Vatandaşlar,  e-devlet ya da Sağlık Bakanlığının sitesiyle aynı görünen sahte bir internet  sitesine yönlendiriliyor. Buradan e-devlet şifrelerinin girilmesi isteniyor.  Vatandaşların sahte ara yüze bu bilgileri girmesiyle tüm veriler siber  hırsızların veri tabanına aktarılıyor. Böylece e-devlet şifreleri rızaları  dışında siber hırsızların eline geçiyor. Bundan sonra büyük mağduriyetler  yaşanabiliyor."
 
Telefonların kontrolünü ele geçiren siber hırsızların, kişinin telefon  rehberindekilere "Aşı başvurusu yaptım" şeklinde bilginin de yer aldığı sahte  internet sitesi linkini otomatik gönderdiğine dikkati çeken Kırık, söz konusu  mesajlarda ayrıca aşı ödemesi için kredi kartı bilgilerinin istendiğini belirtti.
 
Doç. Dr. Ali Murat Kırık, internet bankacılığına illegal erişimle  vatandaşların hesaplarının boşaltılmasının amaçlandığını anlatarak, "E-postalar  üzerinden gelen bağlantılara kuşkulanmayıp tıklandığı takdirde 'Truva atı'  yükleyiciler devreye giriyor. Sistem, siber korsanlar tarafından ele geçiriliyor.  Böylece kullanıcının bilgisi olmadan cihazıyla ilgili her türlü işlem  gerçekleştiriliyor. Siber saldırganlar tarafından takip işlemi sağlanıyor.  Bununla birlikte kişisel verilerin silinmesi, erişimin engellenmesi,  değiştirilmesi, kopyalanması hatta cihazın işlem performansının düşüşü söz konusu  olabiliyor." diye konuştu.
 
Vatandaşların mağdur olmaması için cep telefonuna ya da e-postalara  gelen bağlantıyı hemen tıklamaması gerektiğini ifade eden Kırık, siber  hırsızların mağdurları sahte sitelere yönlendirmeye çalıştığını bildirdi.
 
Kırık, kısaltılmış linklere tıklanmadan önce internet sitesinin tam  adresinin muhakkak incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ayrıca aşı başvurusu  için devletin resmi kurum ve kuruluşlarının yaptığı açıklamalar takip  edilmelidir. Aşı başvurusu mesajları aracılığıyla hiçbir şekilde kredi kartı  bilgilerinin istenmeyeceği de unutulmamalıdır." dedi.
 
Elektronik postanın eklerinde zararlı yazılımlar var
 
Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise siber dolandırıcıların Kovid-19  salgını ile ortaya çıkan aşı tartışmalardan faydalanmak istediğini söyledi.
 
Dolandırıcıların vatandaşı rahatlıkla kandırabilecek yöntemler  geliştirdiğine dikkati çeken Coşkun, "Dolandırıcılar, WhatsApp gruplarında  yayılan asılsız haberler başta olmak üzere, toplu kısa mesajlar, e-postalar,  sahte sosyal medya hesaplarından yapılan sponsorlu gönderiler ile en büyük  uygulama alanlarını oluşturdular. Korsanlar, aşı ile ilgili ürettikleri  dokümanlarında güvenilir kurumların logolarının kullanıyorlar ve güvenilirlik  sorununu böyle çözdüklerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Coşkun, bu nedenle elektronik postaların ek dosyalarındaki kötü  yazılımların yerleştirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Dijital bir gönderinin içeriğinde resmi logoların olması, o  gönderinin meşru olduğu anlamına gelmez. Bir e-posta ekinin PDF veya belge gibi  görünmesi, ekin gerçekte öyle olduğunu göstermez. Vatandaşlar, bu noktada birden  fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışmalı ve bilgileri resmi kurumların  sitesine girerek kontrol etmelidir. Bu tür saldırılardan korunmak isteniyorsa,  tüm cihazlarında kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan  koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanmalıdır."
 
Fidyeci truva atına dikkat
 
Adli bilişim uzmanı İsa Altun da teknolojik cihazları kullanan  bireylerin bilişim güvenliğini bilmesi ve medya okuryazarı olmasının öneminin çok  büyük olduğunu söyledi.
 
Farkındalık sahibi olmayan bireylerin sanal alemde çok çabuk tuzağa  düşebileceğini belirten Altun, "Sanal vurguncular, kamuoyu gündemini anlık takip  ediyorlar. Şu anda dünyanın gündeminde pandemi süreci var. Daha önce kurbanlarını  seçmek için koronavirüs anketi vardı. Şimdi de aşı söylemleri çoğalınca aşı  üzerinden sosyal medya, mail ve kısa mesaj üzerinden masum insanların cihazlarına  sızmaya başladılar." dedi.
 
Altun, vatandaşların bilmedikleri ve tanımadıkları elektronik  postaları açmaması gerektiğini söyledi.
 
Postaların içindeki dosya uzantılarıyla klasörlere sızarak  cihazlardaki tüm bilgileri bilgisayar korsanlarına aktardığına dikkati çeken  Altun, "Twitter'daki direkt mesajlar ya da diğer sosyal medya uygulamalarından  gelen mesajlardaki linkler tıklandığı andan itibaren kullanıcının cihazı ele  geçiriliyor. Biz buna fidyeci truva atı (criptolocker) ismini de veriyoruz."  değerlendirmesini yaptı.
 

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