Show TV yayın akışında bugün neler var? - 25 Aralık Pazartesi

25 Aralık Pazartesi günü Show TV, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı sevilen renkli programın tekrar bölümü ile güzel bir sabaha uyanmanıza imkan veriyor. Yayın akışının bu ilk programını seyrederek gününüzü daha eğlenceli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin aksiyon ve macera dolu yeni bölümü ekranlara giriş yapacak. Hayranlarını ekranları başına kilitleyecek bir bölüm daha yayında! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız mutlaka haberimizi takipte kalın.

Sabahın ilk saatlerinde “Çocuktan Al Haber i” adlı eğlenceli ve keyifli bir program ile güne merhaba diyebilirsiniz. Evrim Akın’ın sunumuyla gerçekleştirilen renkli yayında, çocukların komedi dolu kesitlerini seyrederken mutlu olabilecek ve böylelikle sabah enerjinizi yükseltmiş olacaksınız. Saatler 09:00’a geldiğinde “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı yayına başlıyor. Her hafta içi aynı saatte ekranlara gelen programda yine sağlıktan yaşama, diyetten spora kadar uzanan geniş bir içerik karşınıza çıkacak. Show ekranlarının vazgeçilmez sabah programı, değerli uzman doktorların katılımı ile hem seyircilerini hem de stüdyo konuklarını mutlu etmeyi başarıyor. Sabah kahvaltı saatlerinizde çayınızı yudumlarken seyredebilir ve güne dolu dolu bir başlangıç yapabilirsiniz.

Daha sonra saat 12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programı ile gün ortasına dönüyor. Birbirinden enfes yemek tariflerinin hazırlandığı yayında yine özgün tatların sunumu ekranlarda göze çarpacak. Üstelik tariflerin sadece yapılışı değil servis önerilerinden pişirilme ipuçlarına kadar tüm detayları hakkında da bilgiler edinebileceksiniz.

13:00’da “Gelin Evi” adlı hafta içi her gün ekranlara dahil olan eğlenceli program sevenleriyle buluşuyor. Yeni haftaya yeni yarışmacılarıyla başlayan programda yine heyecan dolu anlar hissedebileceksiniz. Yarışmacı gelinler yine çeyiz, nişan, düğün, ev dekorasyonu ve ikram gibi farklı kulvarlarda özel bir değerlendirmeden geçiyor. Hafta içi son gün ise kazanan şanslı kişi belli oluyor. Saatler 15:00’ı gösterdiğinde de “Seda ve Uğur’la” adlı güncel yaşam programı yayın akışında göze çarpıyor. Cinayet olaylarından kayıplara kadar tüm yaşanmış hikayeler yine gün yüzüne çıkartılıyor ve bulunan ayrıntıları sayesinde çözüme kavuşturuluyor.

18:45’de “Show Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlara aktarılıyor. Gündemin en sıcak ve en güncel gelişmeleri, tüm detaylarıyla ekranlardaki yerini alacak. 20:00’da “Çukur” adlı dizinin sürükleyici yeni bölümü ekranları dolduruyor. Gece kuşağında ise sevilen programların ve dizilerin tekrarını izleyebileceksiniz. 00:30’da “Gece Hattı” adlı program, gündem dışındaki yaşam hikayelerini ayrıntılı şekilde seyircileriyle paylaşıyor. 01:30’da “Kalp Atışı” adlı sevilen dizinin tekrarı ekranlarınızda dikkati çekecek. 03:30’da “Seda ve Uğur’la” adlı programın, 05:30’da ise “İlişki Durumu Karışık” adlı dizinin tekrar bölümü yayında bulunacak.