Show TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Ocak Çarşamba

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı sevilen çocuk programı ekranlarınızı süsleyecek. Küçük büyük herkesi ekranları karşısına bağlayan yayını izleyerek renkli bir sabaha adım atabilirsiniz. Daha sonra 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlarınıza dahil olacak. Diyet, sağlık, yaşam, beslenme ve spor gibi konu alanlarındaki geniş içeriği ile toplumun pek çok kesimine seslenen programı hafta içi her gün Show TV ekranlarınzdan takip edebilirsiniz. Alanında deneyimli olan uzman hekimlerin katılımı ile daha bilgilendirici hale gelen yayın, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenizi amaçlıyor.
12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programı ekranlarınızda. Yepyeni bölümü ile yayına dahil olan programda, birbirinden enfes lezzetlere imza atılırken diğer yandan da tariflere özgü tüm detaylar ekranlarınıza aktarılıyor. Yani “yapamam” demenizin hiç bir gereği yok! Tüm sevdiğiniz tarifleri not edebilir ve dilediğiniz zaman mutfaklarınızda deneyebilirsiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı sevilen renkli programın yeni bölümü yayına geçiyor. Hafta içi her gün aynı saatte başlayan yayında yine gelinlerin geleneksel unsurları ve farklı kültürel değerleri üzerine konuşuluyor; dekorasyon, çeyiz, nişan, kına, düğün ve gelinlik gibi konular üzerinde puanlamalar yapılıyor.
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı canlı show programı hayranlarıyla olacak. Gün ortanıza neşe ve keyif katan yayını seyrederken eğlenceli anların tadını doyasıya çıkarabileceksiniz. 18:00’da “Uğur’la Fenomen Avı” adlı program başlıyor. Sevilen renkli yayında, gizli kalmış yetenekler gün yüzüne çıkarılmaya ve Türkiye’nin fenomenini bulunmaya çalışılıyor.
18:45’de “Show Haber” adlı canlı haber bülteni ekranlara geliyor. Haber dünyasına özgü tüm gelişmeler ve sıcak olaylar, akşam bülteni karşınıza çıkacak. Tüm merak ettiğiniz detayları ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz. 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı komedi dolu skeçleriyle öne çıkan program ekranlarınıza dahil olacak. 23:45’de “Gece Hattı” adlı gündem ötesi gelişmelerden haberdar eden yayınla karşılaşılıyor. 00:30’da “Bölge 13” adlı yabancı sinema yayın akışında yer alıyor. 02:15’de yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. 03:30’da “Seda Sayan’la” adlı programın, 05:15’de ise “Aşk Laftan Anlamaz” adlı dizinin tekrarı sevenleriyle buluşacak.