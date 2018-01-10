Show TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Ocak Çarşamba

10 Ocak Çarşamba gününe ait Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “ Çocuktan Al Haberi” adlı sevilen renkli çocuk programının tekrarı ile güne başlıyor. Evrim Akın’ın sunduğu sevilen programı izlerken hem çocukların komiklik dolu konuşmalarına tanıklık edebileceksiniz hem de keyifli bir güne başlamış olacaksınız. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı keyifli ve renkli show programı sizlerle. Komedi dolu skeçleriyle 7’den 70’ herkesi ekranları karşısına bağlayan yayını izlerken unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

