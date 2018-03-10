Show TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

10 Mart Cumartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı renkli çocuk programının tekrar bölümü ile ekranlar karşısındaki yerini alacak. Sevilen programı, çocuklarınızla birlikte sabahın ilk saatlerinde seyredebilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin sevilen renkli yeni bölümü sizlerle olacak. Konak halkının renkli ve komik anlarını gözler önüne seren dizi, 7’den 70’e herkesin büyük ilgisini çekiyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız akşam saat 20:00’da ekranlarınız karşısındaki yerinizi alın. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

