Show TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

Sabah ilk olarak 06:15’de “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı çocuk programının tekrarı ekranlara geçiyor. Sevimli ve komik konuşmalarla tüm seyircileri güldürmeyi başaran çocuklar, sabahınızın en büyük neşesi olacak. 08:30’da “Kendine İyi Bak” adlı sabah programı yayın akışına yansıyacak. Sabah programında, diyetten beslenmeye, spordan egzersize kadar sağlıklı yaşama özgü pek çok konu konuşuluyor ve uzman hekimlerin katılımı tüm sorunlara yanıtlar aranıyor.
10:00’da “Cumartesi Sürprizi” adlı eğlence dolu magazin programı ekranlarınıza dahil olacak. Magazine özgü detaylı gelişmeler sunan programdan ünlülerin yaşamına özgü pek çok merak ettiğiniz konuları öğrenebileceksiniz. 13:00’da “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı enfes lezzetlerin hazırlandığı yemek programı sizlerle olacak. Birbirinden lezzetli yemeklerle zenginleştirilen yayında, gezilen yörelere özgü farklı kültürel değerler de gözler önüne seriliyor. Türkiye’nin farklı yörelerine özgü gelenek ve görenekleri bu enfes yemek programında görebileceksiniz.
14:00’da “Çukur” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışına geçiyor. Polisiye anlar sunan dizi, macera ve gerilim dolu kesitleri ile tüm hayranlarını bir kez daha ekranları karşısına bağlayacak. 17:00’da “Çocuktan Al Haberi” adlı çocuk programının yepyeni bölümü yayın akışına geçecek. Programı seyrederken, çocukların masum konuşmalarına ve eğlence dolu anlarına tanıklık edebileceksiniz. 18:45’de ise “Hafta Sonu Ana haber” adlı canlı haber bülteni ekranlara geçiyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmeler ekranlarınıza aktarılıyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ayrıntılı şekilde akşam bülteninden öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Sevilen dizide, yine birbirinden renkli anlar yaşanıyor. 00:15’de “Çarpışma Noktası” adlı yabancı filmin tekrar bölümü ekranlara dahil oluyor. Ardından 02:15’de bir başka yabancı sinema filmi daha yayına başlıyor. 04:15’de “Yırtık Niyazi” adlı Türk sinema filmini izleyebileceksiniz. 05:45’de ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor.