Show TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Şubat Çarşamba

07 Şubat Çarşamba gününe ait Show TV yayın akışı sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli ve neşeli çocuk programı ile ekranlardaki yerini alacak. Hem çocukların hem de ebeveynlerin hayranlıkla seyrettiği eğlenceli programı hafta içi her gün Show TV ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı keyifli eğlence programı yayın akışına geçiyor. Eğlenceli programı seyrederken çocuklarınızla birlikte mükemmel bir akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip etmeniz yeterli.

Sabah “Çocuktan Al Haber i” adlı neşeli çocuk programının tekrar bölümü başlıyor. Programı izlerken, miniklerin komik konuşmaları ve ebeveynlerin heyecan dolu yarışma anları ile karşılaşacaksınız. Saat 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlar karşısına geçiyor. Hafta içi her gün ekranlarınıza gelen programdan yine sağlık , yaşam, diyet , beslenme ve spor gibi daha pek çok konu alanında yenilikçi bilgiler edinebileceksiniz.

Saatler 12:00’a geldiğinde, “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programının yeni bölümü yayın akışında olacak. Enfes lezzetteki pratik yemek tariflerinin hazırlandığı yayından hafta içi her gün farklı lezzetler öğrenme şansı yakalayacaksınız. Programı izlerken, hem eğlenceli anlara tanıklık edebilecek hem de tarif defterlerinizi zenginleştirebileceksiniz.

Saatler 13:00’a geldiğinde, “Gelin Evi” adlı yarışma programı sizlerle olacak. Hafta içi her gün aynı saatte başlayan programdan farklı yörelerden katılmış gelinlerin farklı gelenekleri ile karşı karşıya kalacaksınız. Gelinlik, çeyiz, dekorasyon ve ikramlık gibi daha pek çok kulvarda yarışan gelinler arasından bir kişi haftanın son günü büyük ödülün sahibi olacak. Ardından 15:00’da “Seda Sayan’la” adlı show pogram ile neşe zamanı! Hafta içi her gün aynı saatte ekranlara merhaba diyen yayında müziğin ve eğlencenin tadına varacaksınız.

Saat 18:45’e geldiğinde, Show Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri yayın akışına geçecek. Sağlık, yaşam, ekonomi ve piyasa gibi daha pek çok konu alanında güncel bilgiler edinebileceksiniz. 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı eğlenceli program ile komedi dolu bir akşam sizleri bekliyor. Çocuklarınızla birlikte ekranlarınız karşısına geçerek keyifli skeçleri izlemeye başlayabilirsiniz.

23:45’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam programını izleyebileceksiniz. 00:30’da “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. 03:00’da “Seda Sayan’la”, 05:00’da ise Yeni Gelin” adlı iki dizinin daha tekrar bölümü sizlerle oluyor.