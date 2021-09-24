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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! 18 yaş şartı var…
Memur, Emekli, dul ve yetimi, işçi, esnaf herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Sürekli iş görmezlik aylığı tekrardan çalışmaya başlamanız veya emekli olmanız durumunda kesilir. Dul aylıkları geliri olan ve olmayan şeklinde ayrılıyor. Çalışan veya emekli olan bir kadına kurum %50 oranında aylık bağlanıyor. Emeklilik tablosundaki yaşınız ilk girişinize göre belirleniyor ancak sigortalılık süreniz 18 yaşından sonra başlıyor. Memurum ne zaman emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, SGK merkezine emeklilik yaşımı sormak için gittim. Memur bana 18 yaşından önceki girişiniz sayılmıyor, ilk işe girişiniz 18 yaşını doldurduğunuz tarihte başlıyor dedi. Ancak verdiği tabloda emeklilik yaşım 16 yaşındaki işe girişime göre belirlenmiş. Konu hakkında net bir bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim
4/a’lı sigortalıların 18 yaşından önceki işe girişleri elbette sayılıyor. Emeklilik tablosundaki yaşınız ilk girişinize göre belirleniyor ancak sigortalılık süreniz 18 yaşından sonra başlıyor. Belki memur bunu açıklamak istemiş olabilir. Sizin emeklilik şartlarınız 50 yaş, 5375 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ise 25 yıl sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren başlar.
Merhaba, SGK merkezine emeklilik yaşımı sormak için gittim. Memur bana 18 yaşından önceki girişiniz sayılmıyor, ilk işe girişiniz 18 yaşını doldurduğunuz tarihte başlıyor dedi. Ancak verdiği tabloda emeklilik yaşım 16 yaşındaki işe girişime göre belirlenmiş. Konu hakkında net bir bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim
4/a’lı sigortalıların 18 yaşından önceki işe girişleri elbette sayılıyor. Emeklilik tablosundaki yaşınız ilk girişinize göre belirleniyor ancak sigortalılık süreniz 18 yaşından sonra başlıyor. Belki memur bunu açıklamak istemiş olabilir. Sizin emeklilik şartlarınız 50 yaş, 5375 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ise 25 yıl sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren başlar.