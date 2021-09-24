SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! 18 yaş şartı var…

4/a’lı sigortalıların 18 yaşından önceki işe girişleri elbette sayılıyor. Emeklilik tablosundaki yaşınız ilk girişinize göre belirleniyor ancak sigortalılık süreniz 18 yaşından sonra başlıyor. Belki memur bunu açıklamak istemiş olabilir. Sizin emeklilik şartlarınız 50 yaş, 5375 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ise 25 yıl sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren başlar.