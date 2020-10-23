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SGK, SSK, Bağkur, memur milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme...
Memur, işçi, emekli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tarih tarih açıkladı. Emeklilik için o tarih çok önemli. Emekli sandığı ikramiyesi için 23 yıl şartı var… SGK’dan para iadesi nasıl oluyor? Memur ile işçi emeklisi arasında ne fark var? Ne kadar emekli maaşı alırım? Yetim aylığını kimler alır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, 17 Ocak 1991 de mühendis olarak emekli sandığına tabii olarak kamuda göreve başladım, 2014 yılı Mart ayında memuriyetten istifa ederek bugüne kadar iş veren olarak Bağkur üzerinden primlerimi yatıyorum. 15 Ekim 1969 doğumluyum, emekli olma tarihimin 15 Ekim 2021 olduğunu düşünüyorum ancak emekli olduğumda Bağ-Kur’a tabi olacağımdan istifa etmiş olduğum 23 yıllık devlet memurluğuna isabet eden kısmı için emekli ikramiyesi almam mümkün mü? Bu konuda izahat getirirseniz sevinirim. Hıdır Demir
Merhaba, 17 Ocak 1991 de mühendis olarak emekli sandığına tabii olarak kamuda göreve başladım, 2014 yılı Mart ayında memuriyetten istifa ederek bugüne kadar iş veren olarak Bağkur üzerinden primlerimi yatıyorum. 15 Ekim 1969 doğumluyum, emekli olma tarihimin 15 Ekim 2021 olduğunu düşünüyorum ancak emekli olduğumda Bağ-Kur’a tabi olacağımdan istifa etmiş olduğum 23 yıllık devlet memurluğuna isabet eden kısmı için emekli ikramiyesi almam mümkün mü? Bu konuda izahat getirirseniz sevinirim. Hıdır Demir