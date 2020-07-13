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SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 2943 TL ödeyerek…
Memur, emekli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. SGK prim iadesi yapıyor mu? Doğum borçlanması ile ilgili çok önemli ayrıntı. Memurların emekliliği ve askerlik borçlanmalarındaki farklılıklar. Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli olmayı hak ettim SGK onay vermiyor ne yapmalıyım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’lular sordu… İşte o sorular Sizde ve yanıtları...
Bana ait olan bir şirket işler bozuldu ve terk ettim yani prosedüre göre kapanışını yapamadım. 2015 yılında vergi dairesi resen kapanışı yapmış yani firma 2014 yılından beri gayri faal. Ben 2018 yılının Temmuz 19’unda SGK’dan emekli olmayı hakkettim. Yani SGK’nın benden istediği bütün şartları yerine getirdim. Fakat Bağkur pirim borcum olduğundan dolayı dilekçem ret oldu. Bu konuda yardıma ihtiyacım var şimdiden çok teşekkür ederim.