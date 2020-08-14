SGK duyurdu! Emekli, memur, işçi, Bağkurlu herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren açıklama SGK'dan yapıldı. SGK'nın sosyal medya hesabından emekli, memur, işçi, asker ailesi, işsiz herkesi ilgilendiren açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre SGK, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay sigorta prim desteği veriyor. İşte SGK'nın destekleri milyonlarca kişiyi kapsayan destekleri...