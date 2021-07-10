SGK AB projesi kapsamında 45 personel istihdam edecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde, destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecek. SGK 'nın ilanına göre, 45 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek. Peki, SGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde SGK'ya sözleşmeli personel alınacak. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacak.

Proje kapsamında Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecek. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu olmayacak. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacak.

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birden fazla pozisyona başvurmak isteyen adaylar, her pozisyona ayrı başvuru yapacak. Adaylar, en fazla üç adet pozisyona başvuru yapılabilecek. Tüm başvurular tek bir zarf ile yapılacak olup zarfın üzerinde pozisyonların tercih önceliği belirtilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecek. Başvurular için son tarih 13.08.2021 mesai bitimi olarak belirlendi. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacak. İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

- "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş Formu"

- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

- İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

- Kimlik belgesinin fotokopisi

- Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

- Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

- Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

- Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için genel şartlar şu şekilde:

- Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

- Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

- SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

YEREL TAKIM LİDERİ

Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, Yerel Takım Lideri, SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul Şanlıurfa ) Yerel Ofis Ekibinde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 1 Anadolu Yakası ve 1 Avrupa yakası olmak üzere 2 Yerel Takım Lideri alınacaktır.) Yerel Takım Lideri, operasyonun yerel düzeydeki bütün aktivitelerini koordine edecek, Merkezi Takım Liderine ve ilgili ilin Operasyon Koordinasyon Birimi üyesine karşı sorumlu olacaktır.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ

- Tanıtım kampanyası sürecinde yerel etkinlikler düzenlenmesine yardım etmek,

- Yerel ekibin aktivitelerini Merkezi Takım Liderine rapor etmek,

- İzleme ziyaretlerini koordine ve takip etmek,

- Yerel telefon servisini koordine ve takip etmek,

- Merkezi Takım Lideri tarafından verilen, yerel düzeyde proje tanıtım kampanyası etkinlikleri ile ilgili diğer görevleri ve raporlama işlerini yerine getirmek,

- Proje uygulama sürecinde, projenin uygulandığı ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli ile koordineli çalışmak,

- Operasyon Koordinasyon Birimi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

İDARİ İŞLER GÖREVLİSİ

İdari İşler Görevlisi SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) Yerel Ofis Ekibinde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 1 Anadolu Yakası ve 1 Avrupa yakası olmak üzere 2 İdari İşler Görevlisi alınacaktır.). Bu görevli, proje ödemelerini ve proje kapsamında yapılması gereken diğer raporlama işlemlerini gerçekleştirecek, Yerel Takım Liderine yardımcı olacak ve Yerel Takım Lideri tarafından verilen diğer görevleri yapacaktır. Ayrıca, yararlanıcılara proje hakkında bilgi verecek, proje kayıt işlemlerine yardım edecek, yerel düzeyde gerçekleştirilecek olan aktivitelerin organizasyonunun eksiksiz bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. Operasyon Koordinasyon Birimine, Merkezi ve Yerel Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.

OPERASYON GÖREVLİSİ

Operasyon Görevlisi, çalıştığı SGK İl Müdürlüğü'nde (Ankara 5, İstanbul 10, Aydın 3, Denizli 3, Samsun 3, Kahramanmaraş 3 ve Şanlıurfa 2) Yerel Ofis Ekibi'nde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 5 Anadolu Yakası ve 5 Avrupa yakası olmak üzere 10 Operasyon Görevlisi alınacaktır.). Operasyon Görevlisi proje kapsamındaki ilgili işyerlerine izleme ziyaretine gidecek ve ofiste bulunduğu sürede kayıt işlemlerini yapacaktır. Ayrıca diğer Yerel Ofis Ekip üyelerine proje boyunca yardım edecek ve Yerel Takım Lideri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir. Operasyon Koordinasyon Birimine, Merkezi ve Yerel Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.