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Seren Serengil bu kez isyan etti!

Seren Serengil bu kez isyan etti! Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, tatile çıkmasını eleştirenlere tepki gösterdi: “İnsanlar gerçekten çok acımasız.”
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