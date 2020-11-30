Serebral palsi, çocukların 2 yaşından önce herhangi bir nedenle beyinde ortaya çıkan bir hasar sonrası kas-iskelet sistemine giden uyarıların düzensiz şekilde aktarılmasıdır. Nedenleri; annenin gebelik döneminde geçirdiği enfeksiyonlar, doğum sonrası bebeğin yaşadığı travmalar, erken doğumlar, doğum sonrası uzun süre yoğun bakımda kalma gibi durumlar sıralanabilir. Serebral palsi hastalarının en önemli klinik özelliği bazı kas gruplarının sert olmasıdır. Eklem hareket kısıtlılıkları oluşmakta ve deformiteler ortaya çıkmaktadır.
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Serebral palsi nedir, belirtileri nelerdir?
30 Kasım 2020 Pazartesi - 11:30 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 11:38