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Sercan Yıldırım yeni saçlarına kavuştu

19 Kasım 2020 Perşembe - 10:14 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 10:14

'Survivor 2020' yarışması ile adından sıkça söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, bir kez daha saç ekiminin yolunu tuttu.


Önceki gün 7 bin greft bin saç teli ektiren Sercan Yıldırım, 8 saat sonra operasyondan çıktı. Sercan Yıldırım'ın saçlı halini şimdiden merak konusu oldu.
 
Mesut Yılmaz/Mliliyet

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