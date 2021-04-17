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Selçuk Bayraktar paylaştı: Sınıfında dünyanın en iyisi

17 Nisan 2021 Cumartesi - 18:58 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 18:58

Selçuk Bayraktar, BayraktarTB2 SİHA’ya ilişkin, “Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak" açıklamasında bulundu.


BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan BayraktarTB2 S/İHA’ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
 
“Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere... Yüzde 93 yerlilik oranı ile dünya rekoru, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi”
 

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Selçuk Bayraktar BayraktarTB2 SİHA
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