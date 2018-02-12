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Seks skandalı zor durumda bıraktı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 19:27 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 19:27

İngiliz yardım kuruluşu, çalışanlarının Haiti depremi sırasında karıştığı seks skandalı yüzünden İngiliz hükümetinden aldığı mali desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.


İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, çalışanlarının Haiti  depremi sırasında karıştığı seks skandalı yüzünden İngiliz hükümetinden aldığı  mali desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. 
 
Oxfam’ın çalışanlarının, 2010 yılında meydana gelen depremin ardından  Haiti’de depremzedeler ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya  çıkmasının ardından, İngiliz hükümeti kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı  gözden geçireceğini açıkladı.
 
İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, bugün Oxfam Üst  Düzey Yöneticisi Mark Goldring ve Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson ile  bir araya geldi.
 
Oxfam yöneticilerinin görüşmede kuruluşun seks skandalı olayını ele  alma biçimiyle ilgili savunma yaptıkları belirtiliyor.
 
İngiliz hükümeti Oxfam’ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin  mali katkıda bulunuyor.
 
The Times ortaya çıkardı
 
The Times gazetesi geçen hafta, Oxfam’ın 2011’de hazırladığı ancak  sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.
 
Oxfam’ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı  çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği  ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı.
 
2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam’ın  Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti.
 
Olaya karışan depremzedelerden bazılarının 18 yaşının altında olduğu  iddialarının da Oxfam'ın sümen altı ettiği soruşturma raporuna yansımasına rağmen  kurumun, Hauwermeiren’i resmi makamlara ihbar etmek yerine kademeli bir şekilde  istifaya zorlamayı tercih ettiği tespit edilmişti.
 
Yıllık bütçesi 300 milyon sterlin
 
İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda  yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam’ın, kamuoyundaki imajının ve  yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne  sürülmüştü.
 
Oxfam’ın, İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Hayır Kurumları  Komisyonu’na ise olayın ayrıntılarını iletmediği ortaya çıkmıştı.
 
Öte yandan kurum, skandalı örtbas ettiği yönündeki iddiaları  reddediyor.
 
Büyükelçiden tepki
 
Öte yandan Haiti’nin Londra Büyükelçisi Bocchit Edmond da dün yaptığı  açıklamada, Oxfam skandalını “şoke edici, utanç verici ve kabul edilemez.” diye  nitelendirmişti.
 
Haiti’de 2010’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 220   bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yaralanmış, bir milyon 300 bin kişi de  evsiz kalmıştı.
 
Oxfam'dan 2011’de kamuoyuna yapılan açıklamada, Haiti’de görev yapan  bazı çalışanlarının “uygunsuz davranış” soruşturması sonrasında işi bıraktığı  ancak soruşturmanın parasal olmadığını bildirilmişti.

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