Scarlett Johansson: Kızım beni tanımadı

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, çocuk oyuncu olarak yer aldığı 'Evde Tek Başına 3' (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden izledi. Johansson, kızının kendisini tanımadığını söyledi.

ABD’li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, eski filmleri tecrit sırasında yeniden izlediğini açıkladı. Johansson'ın seyrettiği filmler arasında çocuk oyuncu olarak boy gösterdiği yapımlar da vardı.

Akademi Ödülleri'nde iki kez aday gösterilen 36 yaşındaki oyuncu, 1997'de çekilen 'Evde Tek Başına 3' filmini kızıRose Dorothy'yle birlikte yeniden izledi.

Hollywoodyıldızı, kızının Macaulay Culkin'in başrolünde yer aldığı ilk iki filme bayılmasının ardından üçüncü filmi de izlediklerini belirtti. Ancak Scarlett Johansson, kızına yapımda rol aldığını söylemediğini açıkladı.