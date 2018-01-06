Sayısal Loto çekilişi (6 Ocak 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1104’üncü hafta çekilişi düzenlenecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli tam 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruş kazandı. Yapılan açıklamada talihlinin Muğla’nın Bodrum ilçesinden kuponunu yatırdığı belirtildi. Çekiliş kazandıran sayıları ise 3, 6, 19, 35, 38 ve 41 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta düzenlenen çekiliş sonucunda; 5 bilen 104 talihli 7 bin 124 lira 70 kuruş, 4 bilen 7 bin 492 talihli 74 lira 65 kuruş, 3 bilen 138 bin 991 talihli 11 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. KDV olarak kamuya 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarım yapıldı.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye kazanan talihliler arasından;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda en çok çıkan sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişlerde en az çıkan sayılar; 45, 43, 37 ve 33’tür.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş için kuponlar doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

Sayısal Loto kuponunda her kolon için ücret ödenir. Çekilişlere katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.

Çekilişlerde sisteme tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletlere ikramiye verilmez. Bilete ikramiye ödenebilmesi için seri numara, güvenlik numarası ve barkotun tam olarak okunması gerekir. Okunmuyorsa ikramiye verilmez.