Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden son dakika kararları

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada, ''Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı'' denildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.