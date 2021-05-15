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Şarkıcı Bengü'den sürpriz paylaşım!
Şarkıcı Bengü'den sürpriz paylaşım! Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Üç yıl önce Selim Selimoğlu ile evlenen ve bir kızı olan şarkıcı Bengü, hamile olduğunu duyurdu. Bengü güzel haberi verirken bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Şarkıcıya, hayranlarından ve arkadaşlarından tebrik mesajı yağdı.
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına aldı. İlk kez annelik duygusunu yaşayan şarkıcı, müjdeli haberi ver