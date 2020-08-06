06 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.034 -5.26 EURO 8,6060 2.74
USD 7,2300 2.63 ALTIN 479,550 3.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sanayide mide bulandıran olay! 13 yaşındaki çırağını...

İHA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 23:13 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 23:13

Antalya’da çalışan 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen 55 yaşındaki adam, durumu fark eden iş yeri sahibi ve diğer esnafın da yardımıyla yakalandı. Dükkan içine sokulup polis gelinceye kadar kaçmasına izin verilmeyen şüpheli olay yerine gelen polise teslim edildi. İş yerinden çıkartılması sırasında vatandaşların şüphelinin üzerine yürümesi üzerine polis araç kapılarını kapatıp çevre güvenliğini aldı.


Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 675 sokakta sanayi içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, sanayideki bir iş yerinde başka bir olaya bakmak için güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, dükkanın içerisinde E.K.’nin (55) 13 yaşındaki çırağı H.G.’yi taciz ettiğini gördü. Bu sırada dükkana gelen E.K.’yi sanayi esnafı yakalayarak dükkan içerisine soktu. Burada tutulan E.K., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı polis otosuna bindireceği sırada sanayi esnafının tepkisiyle karşılaştı. Esnaf şahsın üzerine yürüyünce polis taciz şüphelisini otosuna bindirip kapısını kapattı.
 
Çevre esnafından Ahmet Dağ, taciz iddialarına ilişkin, “Çocuklara taciz edilen birisi var deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan işler yapmış. Polisi aradım. Esnafın tepkisi oldu. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yer yüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi. 
 
E.K., polis merkezine götürüldü.
 

ETİKETLER

Antalya taciz dükkan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.