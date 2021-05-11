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Sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 12:38 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 12:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.


TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim  endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu.  Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi  sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve  dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.
 
Sanayi üretiminde aylık veriler
 
  
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta, şubat  ayına kıyasla yüzde 0,7 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi  sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve  dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 yükseldi.  Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 yükseldi. Önceki çeyreğe  göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6  arttı.
 AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 13,8 artmasını bekliyordu. Mart döneminde arındırılmamış  sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 16,15 artış öngörülmüştü.
 

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