Sally bulundu mu? Eskişehir’deki Sally cinayetinin şüphelisi ifade verdi!

Eskişehir'de 25 gün önce kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abboodu (20) öldürerek, parçalara böldüğü iddia edilen tutuklu Amjed Mohsin Mohammed'in (28) emniyet ve savcılık ifadelerinde, evinde bulunan bıçakla testerenin yanı sıra hırdavatçıya geri verdiği balta için "Kurban Bayramı'ndan kalan etleri parçalamak için aldım" dediği ortaya çıktı. Peki, Sally bulundu mu?

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20) geçen 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sallynin en son yine Irak uyruklu olan arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesindeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sallynin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammedin evden elinde poşetlerle defalarca dışarı çıktığı anlaşıldı. Peki, Sally bulundu mu?

SALLY BULUNDU MU?

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sallynin kaybolduğu 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Amjed Mohsin Mohammedin evine gittiği ve telefon sinyalinin ise aynı sokakta 3 Eylül günü saat 08.44'te kesildiğini belirledi. Polis, evde neler yaşandığına ilişkin 17 saatlik sır perdesini aralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sally'nin cesedinin parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine ekipler şehir çöplüğünde de arama çalışması başlatılmıştı.

BULGARİSTANA KAÇARKEN YAKALANARAK TUTUKLANDI

Amjed Mohsin Mohammed ise Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı. Polis ekiplerince Mohammedin evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sallynin kan izleri olduğu tespit edildi. Deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

TESTERE VE BALTAYA KURBANLIK ET PARÇALAMA SAVUNMASI

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammedin 1,5 yıldır Eskişehirde olduğu ve kendisini 'fizyoterapist' olarak tanıttığı öğrenildi. Mohammedin emniyet ve savcılık ifadelerinde Sally ile evlerine geldiklerini ve bir süre sonra telefon üzerine Sally'nin evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin evde bulunan testere ve hırdavatçıya iade ettiği baltayı sorması üzerine ise Mohammedin Yaklaşık 3 aydır aynı adreste oturuyorum. Ben fizyoterapistim ama çalışmıyorum. Sally ile haziran ayında arkadaş ortamında tanıştık. Sevgili değildik ama flört ediyorduk. Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sallyyi öldürmedim, nereye gittiğini bilmiyorum dediği ortaya çıktı.

Öte yandan Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally’in Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu.