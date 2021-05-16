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Sakarya'da "tam kapanma" döneminde vaka sayıları yüzde 85 azaldı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 17:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 17:35

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını bildirdi.


Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam kapanmanın  son gününde ekiplerin yoğun ve başarılı çalışmalarını Sakarya Güvenlik ve Acil  Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ettiklerini belirtti.
 
Tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaldırım, "Tam  kapanma döneminde günlük vaka sayılarını yüzde 85 azaltmayı başararak 110'nun  altına indirdik." ifadesini kullandı.
 
Yazılı açıklama da yapan Vali Kaldırım, emniyet, jandarma, kamu  kurumları, belediyeler, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve  gönüllülerden oluşan 4 bin 250 kişilik denetim ve rehberlik ekibinin tam  kapanmada sahada yoğun çalıştığını belirtti.
 
Bu süreçte vatandaşların tedbirlere hassasiyetle uyduğunu  gördüklerini, 1550 kişiye 4,5 milyon lira ceza kesildiğini aktaran Kaldırım,  "Özellikle tarım, üretim ve tedarik zincirlerine dönük muafiyetler etkili şekilde  uygulandı. Bunlarda herhangi bir aksamaya meydan verilmedi. 9 Organize Sanayi  Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 70 bin insan çalışmasına rağmen bütün fabrikalarda çok  iyi tedbirler alındı, üretim zinciri hiçbir şekilde aksamadı, günlük vaka  sayıları bütün üretim yerlerinde günlük 10 sayısının üstüne çıkmadı."  açıklamasında bulundu.
 
"Karantina tedbirlerini çok sıkı uyguladık"
 
Kaldırım, VEFA destek ekiplerinin çok iyi çalıştığına işaret ederek,  42 bin 500 vatandaşın ihtiyacının karşılandığını, özellikle yaşlıların ziyaret  edilerek bayramlarının tebrik edildiğini bildirdi.
 
Şehit ve gazi ailelerinin de ihtiyaçlarının giderilip bayramda  mezarlık ziyaretlerinin yaptırıldığını aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:
 
 "Ben dahil kaymakamlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız,  belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız sürekli sahada oldu, çalışmaları bizzat  takip etti. Karantina tedbirlerini çok sıkı uyguladık, vaka çıkan her ev ve  apartmanı karantinaya aldık. Bunun, sayıların düşmesinde çok etkisi oldu. Vaka  sayılarından da görüleceği üzere tam kapanma döneminde Türkiye'de örnek  çalışmalar yaparak Marmara bölgesinin en başarılı ili olduk. Tedbirlere  hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza, yoğun ve başarılı çalışma ortaya koyan  ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine salgın bitene  kadar rehavete kapılmadan tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edelim."
 
  
 

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Sakakrya vaka vaka sayısı
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