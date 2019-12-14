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Sahte milli piyango biletlerine dikkat!

İHA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 12:57

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "80 milyon lira olarak açıklanan büyük ikramiyenin sahtekarların iştahını kabartıyor. Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir." dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “80 milyon lira olarak açıklanan büyük ikramiyenin sahtekarların iştahını kabartıyor. Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir." dedi.
 
KORSAN SATICILARA İTİBAR EDİLMEMELİ
 
Palandöken, “Kimi uğurlu rakamlarını, kimi çocuğunun doğum tarihini bulmak için semtleri, hatta şehirleri gezerek yılbaşı bileti arıyor. Özellikle geçmiş yıllarda büyük ikramiye vuran biletlerin satıldığı bayilerde uzun kuyruklar oluşuyor. Sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle biletlerin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemeli” şeklinde konuştu.

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