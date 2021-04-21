Sağlıklı ve uzun bir yaşamın yolu gıdalanmaktan geçiyor!

Dengeli beslenme yalnızca ideal kiloya ulaşmak için değil aynı zamanda sağlıklı ve uzun bir yaşam adına da önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde vücudu hastalıklara karşı korumak ve direncini artırmak için dengeli beslenmek gerekiyor. Ancak sağlıklı beslenirken, sağlıklı gıdalanabiliyor muyuz? Dr. Yıldıray Tanrıver yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi verdi.

Yediğimiz yiyeceklerin her biri vücutta belirli bir işlevi yerine getiren çeşitli besinler içeriyor. Sağlık lı gıdalardan yeterli ve dengeli bir ölçüde alırsak vücudun bütün olarak bir denge kazanması sağlanıyor.

Dr. Yıldıray Tanrıver "Besinlerden bazıları kemikler, kaslar, cilt, saç, dişler ve tırnaklar gibi vücudumuzun bileşenleri olan bazı dokuları iyileştirir ve onarır; bazıları ise enerji sağlar veya vücut için tehlike oluşturacak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, her besini doğru miktarda içeren çeşitli yiyecekleri yemek önemlidir." dedi. Dr. Yıldıray Tanrıver beslenme ve gıdalanma arasındaki farkları anlattı.

DENGELİ BESLENMENİN YOLU GIDALANMAKTAN GEÇİYOR

Makro besin maddeleri (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro besin maddeleri (vitaminler ile minerallerin) gerektiği kadarının alınmasıyla, vücudun sağlıklı kalmasını, düzgün şekilde büyümesini ve etkin şekilde çalışabilmesi sağlanmış olur. "Ne yersen O’sun" ifadesi, vücudun aldığı gıdaya iyi ya da kötü cevap vermesi anlamına gelir. Vücut sağlığımızı genetik ve çevresel etkilerden korumak için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşamın önemi uzun yıllardır biliniyor. Ancak yediğimiz yiyecekler vücutta sağlıklı hücreler üretebilirse sağlıklı ve uzun bir yaşama kavuşulabiliyor. Bu süreci gerçekleştirmenin yolu ise gıdalanmadan geçiyor.

BESLENME SAĞLIKLI GIDALANMA ANLAMINA GELİYOR MU?

Beslenme; gönüllü, bilinçli ve dolayısıyla eğitici bir süreçtir ve bireyin özgür kararına bağlıdır. Bu nedenle “sağlıklı beslenme” konusu doğru bilinçlenme gerektirir. Beslenme şüphesiz insan sağlığını en çok etkileyen mecburi alışkanlıktır. Beslenme bilinçli, seçici ve aktif bir eylem olarak gerçekleştirilirse gıdalanma olur.

Beslenme yemek yemek/karın doyurmak olarak adlandırılan bir eylem iken, gıdalanma bir organizmanın besini özümsediği ve onu büyüme ve bakım için kullandığı organik bir süreçtir.

Gıdalanmayı “Bilinçli, seçici ve aktif bir beslenme eylemi” olarak gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlayan Dr. Tanrıver, sağlıklı gıdalanmayı insan vücudunun büyümek, gelişmek ve yaşamsal süreçlerini devam ettirmesi yanı sıra enerji elde etmek, dokuları yenilemek, yeni ve sağlıklı hücre üretimi sağlamak gibi benzeri fonksiyonlar için gerekli öğeleri elde ettiği fizyolojik süreçlerin bütünü olarak açıklıyor.

BESİN AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER TÜKETİN

Bir gıdanın kalite ölçüsünün sağladığı enerji miktarına ve içerdiği besin maddelerinin miktarıyla ilgili olduğunu belirten

Dr. Tanrıver; “Bir yiyeceğin içerdiği her besin öğesine ihtiyaç olduğu anlamına gelmez. Bir yiyecek fazla tüketilirse ve diğeri yeterince tüketilmezse veya gereksiz tüketilirse, genel sağlık durumunu yansıtan bazı vücut fonksiyonları etkilenir. Dengeli beslenmenin oluşturulmasındaki sorun, temel bir modelin sabitlenebilmesine rağmen, her zaman her bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmamasıdır. Yaş, yaşam tarzı ve hatta iklim, her insanın ihtiyaç duyduğu besin dengesini etkileyebilir. Bununla birlikte, önemli olan, özellikle vücut büyüme ve gelişmeye çağındayken ve özellikle ergenlik dönemindeyken, sağlıklı yaş almak için mutlaka besin açısından zengin, sağlıklı yiyecekler tüketilmelidir” dedi.

DOĞRU GIDALANMAYA ALKALİ BESLENME TARZI DA BÜYÜK BİR DESTEK SAĞLAR

Dr. Yıldıray Tanrıver alkali beslenme ile ilgili de şunları söyledi: