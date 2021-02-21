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Sağlık çalışanlarına narenciye desteği

21 Şubat 2021 Pazar - 16:15 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 16:15

Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında, sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye ürünleri dağıtılıyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, narenciye üretiminde söz sahibi  olan kentte "Kovid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi" başlatıldı.

Bu çerçevede hazırlanan 3 kiloluk narenciye fileleri ve gıda kolileri,  belediye ekiplerince Kovid-19 hastalığına yakalanan karantinadaki kişilere, yaşlı  vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, bu süreçte  vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bunun için narenciye ürünleri tüketilmesi önerisinde bulunan Bakır,  "Belediye olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden  narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek Kovid-19 gibi hastalıklara  karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük." ifadesini  kullandı.

 

 

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Mersin narenciye Mersin Büyükşehir Belediyesi
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