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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Resmen değişti

12 Haziran 2021 Cumartesi - 19:49 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 19:49

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.


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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı
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