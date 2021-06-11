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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Resmen değişti

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 19:49 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 20:10

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece  toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son  24 saatte 578 bin 762 arttı.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 302 bin 836, ikinci doz  aşı sayısı 2 milyon 211 bin 954 olmak üzere toplamda 5 milyon 514 bin 790,  Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 616 bin 065, ikinci doz aşı sayısı 1  milyon 139 bin 239 olmak üzere toplamda 2 milyon 755 bin 295, İzmir'de ise  birinci doz aşı sayısı 1 milyon 296 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 931 bin 585  olmak üzere toplamda 2 milyon 228 bin 103 doz olarak kayıtlara geçti.
 

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