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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 29 milyonu geçti

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 19:55 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 19:57

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 17 milyon 10 bin 674, ikinci doz aşı 12 milyon 778 bin 463 oldu.
 
Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 789 bin 137 olarak gerçekleşti.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 868 bin 604, ikinci doz  aşı sayısı 2 milyon 31 bin 659 toplamda 4 milyon 900 bin 263, Ankara'da birinci  doz aşı sayısı 1 milyon 393 bin 915, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 70 bin 126  toplamda 2 milyon 464 bin 41, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 150  bin 12, ikinci doz aşı sayısı 888 bin 683, toplamda 2 milyon 38 bin 695 doz  olarak kayıtlara geçti.
 

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