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Sağlık Bakanlığı'ndan kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri

AA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 16:50

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, kütüphanelerde kullanıcılara randevu veya online hizmet verilmesi, kitaplara elle dokunmayı önleyecek bir sistem getirilmesi; kahve ve kıraathanelerde ise ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulmaması, bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil, tavla gibi oyunların oynanmaması gerektiği belirtildi.


Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne  "Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler" ile "Kahve ve Kıraathaneler ile İlgili  Alınması Gereken Önlemler" başlıklı tedbirler eklendi.
 
Kütüphanelerin kapalı alanda hizmet sunduklarından ve çalışma  koşulları nedeniyle çalışanlarına ve ziyaretçilerine Kovid-19 bulaşması açısından  risk oluşturabildiğine işaret edilen rehberde, "SARS CoV-2'nin yüzeylerde sağ  kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı materyalde virüs saptanmamıştır.  Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur. Kitaplara temas öncesi ve  sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma alanlarında  alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır." bilgisine yer verildi.
 
Kütüphane kullanıcılarının giriş-çıkış saatlerinin kaydedilmesi,  sosyal mesafe kurallarına uyulması, girişlerde kişilerin sırayla içeriye alınması  ve sırada durulacak alanların aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer  işaretlenmesi gerektiği belirtilen rehberde, içeriye maske takılarak girilmesi ve  içeride de bunun sürdürülmesinin önemine işaret edildi.
 
Maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personelin görevlendirilmesinin  uygun olduğu kaydedilen rehberde, uyarılara da yer verildi:
"Kütüphaneler kullanıcılarına randevu ile veya online hizmet vermeyi  önceliğine almalı. Kütüphanelerde online hizmet verme ağları genişletilmeli.  Kütüphanelerde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen oturma alanlarına  göre personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi  sayısı buna göre düzenlenmeli. Okuma salonlarında sosyal mesafe kuralları  çerçevesinde belirlenen oturma alanlarına göre personel ve ziyaretçi planlaması  yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli ve oturma  kapasitesinin yarısını geçmemeye dikkat edilmeli."
 
 
Rehberde öne çıkan tedbirlerden bazıları şöyle:
" - Kütüphanelerde okuma salonundaki sandalyeler aralarında en az 1  metre olacak şekilde azaltılmalı. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma  tercih edilmeli. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye dikkat  gösterilmeli.
- Kullanıcıların okuma, çalışma ve oturma alanlarında su dışında  içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli.
- Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi,  kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunmalı.  Kullanıcıların ödeme ihtiyacı olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit  olmayan ödeme yapmaları istenmeli.
- Okuyucu bankolarında sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda şeffaf  materyalden oluşan bir bariyer yerleştirilerek kütüphane çalışanları ve  kullanıcılar arasındaki temas önlenebilir."
- "Kütüphaneler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı"
Kütüphane kullanıcılarının kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa  süre kalmasının önemi vurgulanan rehberde, "Kütüphanedeki kitaplara elle  dokunmayı önleyecek bir sistem getirilmeli, elle dokunma gerçekleşirse eller el  antiseptiği ile temizlenmeli. Kütüphaneler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere  dokunulmamalı." ifadeleri de yer aldı.
 
Kütüphanelerde yemekhane bulunması durumunda alınması gereken  önlemlerin de belirlendiği rehberde, yemekler ve içeceklerin tek kullanımlık  kumanya şeklinde dağıtılması, baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak  gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması istendi.
 
Rehberde, kütüphanelerin her gün düzenli temizlenmesi gerektiğinin  altı çizilerek merkezi havalandırma sistemleri bulunan kütüphanelerin  havalandırmasının temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesinin,  havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma  önerileri doğrultusunda yapılmasının, klima ve vantilatör kullanılmamasının,  ortamın sık sık havalandırılmasının önemine vurgu yapıldı.
 
- "Kahve/kıraathanelerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi  bulundurulmamalı"
Kahve ve kıraathanelerin de müşterilerin sosyalleşmek amacıyla bir  araya gelmeleri ve kalabalık olması nedeni ile Kovid-19'un yayılmasını önlemek  için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğu vurgulanan  rehberde, müşteriler ve çalışanların sosyal mesafe kurallarına ve maske  kullanımına uyması ve kişisel hijyene dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.
 
İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye  girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı konulması gerekliliğine işaret edilen  rehberde, "Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir  kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir  blokaj materyali de olabilir." açıklamasında bulunuldu.
 
 
Rehberde, bu konuda öne çıkan tedbirlerden bazıları şöyle:
"- Maskesiz müşteri ve çalışan alınmamalı, içerde maske takmaya devam  edilmeli.
- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulmamalı.
- Bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil, tavla gibi  oyunlar oynanmamalı.
- Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler  arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenmeli. Grup halinde gelen müşteriler  için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre  mesafe korunmalı. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı.  Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma  düzeni uygulanır veya iki masa birleştirilerek kullanılır, böylece karşılıklı  oturma mesafesi artırılır.
- Kişiler içeceklerini çay ocağından kendileri almamalı.
- Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe  planı hazırlanmalı, kahve/kıraathanelerin müşteri kapasitesi sosyal mesafe  planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmeli ve  kapasite bilgisi kahve/kıraathanenin girişinde görülebilir bir yere asılmalı."
 
Personel kıyafetlerinin günlük olarak değiştirilmesi gerektiği  vurgulanan rehberde, temizlik, hijyen ve havalandırma kurallarına da yer verildi.
 

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