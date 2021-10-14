14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.00 EURO 10,6220 0.74
USD 9,1400 0.69 ALTIN 526,000 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca bu sabah uyardı: Ürküten rakamı duyurdu...

14 Ekim 2021 Perşembe - 7:52 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 7:52

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı sosyal medya üzerinden biraz önce bir uyarı mesajı yayımladı. Aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altının oluşturduğunu söyleyen Bakan Koca, dikkatli olunması çağrısında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Bakan Koca Sağlık Bakanı Koca aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.