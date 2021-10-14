Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca bu sabah uyardı: Ürküten rakamı duyurdu...
14 Ekim 2021 Perşembe - 7:52 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 7:52