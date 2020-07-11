Sağlık Bakanı Koca rakam vererek açıkladı! Bugün en az...
11 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:48 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 10:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Koca, son verilere göre, bugün en az bin kişinin corona virüse yakalanmasının beklendiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.