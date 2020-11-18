Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı! Asya'nın sakladığı sır ne?

Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Volkan Asya'yı en derin sırrından vuruyor. Peki, Asya'nın sakladığı sır ne? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz konusu ne? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...

Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere - Asya Arslan

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü

Eren Vurdem - Mert Gelik

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Emir Tarık Tekin - Selçuk Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

Özge Özder - Derya Samanlı

Burak Sergen - Haluk Güçlü

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinden uyarlanmıştır.