Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı! Asya'nın sakladığı sır ne?

Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...
SADAKATSİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sadakatsiz yeni bölümüyle herÇarşamba 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere - Asya Arslan
Caner Cindoruk - Volkan Arslan
Melis Sezen - Derin Güçlü
Eren Vurdem - Mert Gelik
Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik
Nazlı Bulum - Nil Tetik
Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü
Emir Tarık Tekin - Selçuk Dağcı
Alp Akar - Ali Arslan
Özge Özder - Derya Samanlı
Burak Sergen - Haluk Güçlü
SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinden uyarlanmıştır.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI