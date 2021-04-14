Rusya Türkiye'ye kapıları kapattı mı? Rusya Türkiye uçuşları kapandı mı? Rusya uçuş yasağı…

Rusya, artan corona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. “Rusya’nın uluslararası havalimanlarından Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarına düzenli ve charter seferleri kısıtlama kararı aldık” dedi.

Türkiye’deki corona virüsü vakalarının rekor kırmasının ardından Rusya’dan kötü haber geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini açıkladı. “Rusya’nın uluslararası havalimanlarından Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarına düzenli ve charter seferleri kısıtlama kararı aldık” diyen Golikova, Türkiye’nin corona virüs ile mücadelesini yakından takip ettiklerini belirterek vakaların azalmasının ardından hava trafiğinin yeniden açılacağını bildirdi.

Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar haftada sadece iki kez İstanbul ile Moskova arasında karşılıklı olarak devam edecek. Yasak 15 Nisan-1 Haziran arası dönemi kapsayacak.

Rus tur operatörlerine Türkiye’ye seyahat amaçlı tur satışlarını 15 Nisan – 1 Haziran tarihleri ??arasında askıya almalarının önerildiğini de söyleyen Tatyana Golikova, “Salgınla ilgili gelişmelerin olumlu seyretmesi halinde, vatandaşlarımızı Türkiye’ye tur satın alabilmeleri için derhal bilgilendireceğiz” dedi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu sonrası Rusya’nın kararını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Rusya’da mevkidaşımla 2 defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. O yüzden değerlendirmenin daha rahat yapılacağını söyleyebilirim. Sertifikasyon ve aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim” ifadesini kullandı.