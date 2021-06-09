Rusya resmen duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlatılması noktasında açıklama yaptı. Bakanlık'tan "Türk meslektaşlarımızla görüşmelerimizde, karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kaldık" denildi.

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.

Rusya Dışişleri’nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko’nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı: