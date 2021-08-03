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Rusya'nın reklam yüzü Tuba Büyüküstün!

03 Ağustos 2021 Salı - 11:07 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 11:07

Tuba Büyüküstün, Rusların dikkatini çekti. Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran güzel oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam filmi için Türkiye’de kamera karşısına geçti.


En son 'Sefirin Kızı' adlı diziyle ekranlara gelen Tuba Büyüküstün, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80’ini elinde tutan Megafon ile Apple’ın işbirliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.
 
Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; Büyüküstün’le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya’ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye’de aldı. Türkiye’de yapılan reklam filminin çekimleri iki gün sürdü.
 
Rol aldığı dizilerin Ortadoğu’da yayınlanmasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Büyüküstün, bunun yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyurdu.
 
Tuba Büyüküstün'ün, Cansel Elçin ve Onur Saylak’ın rol aldığı 'Gönülçelen' dizisi de Rusya’da çok sevilmişti. Dizide 'Hasret' adında çiçekçi bir roman kızını oynayan Büyüküstün’ün canlandırdığı karakter, Rusya’da oyuncak haline getirilmişti.

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