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Rusya ilk uzay filmini çekecek

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 22:55 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 22:55

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “Vyzov” isimli ilk uzay filmini çekmeye hazırlanıyor.


Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Pervyi Kanal’ın ortak projesi  kapsamında çekilecek film için özel eğitim alan ekip, uzay yolculuğu öncesi son  hazırlıklarını tamamlamak üzere Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne geldi.
 
“Vyzov” adının verildiği ilk uzay filminin yönetmen koltuğunda  oturacak Klim Şipenko ile oyuncu Yuliya Peresild, astronot Anton Şkaplerov’un  eşliğinde 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracıyla uzaya gönderilecek.
 
Rusya’daki Yuri Gagarin Astronot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim  sürecini başarıyla tamamlayan Şipenko ile Peresild, Uluslararası Uzay  İstasyonu'nda 12 gün kalacak.
 
Ekibin 17 Ekim’de astronot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18  uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
 
ROSCOSCMOS daha önce yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de Baykonur Uzay  Üssü’nde düzenlenecek fırlatma töreni için Elon Musk, Richard Branson ve Jeff  Bezos gibi isimlere davetiye gönderdiklerini bildirmişti.
 

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Rusya Vyzov uzay filmi
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