Rusya'da Navalny ile bağlantılı kuruluşların faaliyetleri yasaklandı

Rusya'da mahkeme, muhalif Aleksey Navalny ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etti, bunların faaliyetlerini yasakladı.

Rusya'da Moskova Şehir Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen duruşmada savcılığın talebi üzerine Aleksey Navalny'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalny Karargahları isimli kuruluşların aşırılık yanlısı olduğuna karar verildi.

Bu kuruluşların her türlü bilgi yayması, mali operasyonlar yapması, seçimlere katılması, eylem ve gösteri organize etmesi gibi tüm faaliyetleri yasaklandı.

Karara itiraz edilecek

Mahkeme, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve Navalny Karargahlarının faaliyetlerine yönelik yasakların hemen yürürlüğe girmesini kararlaştırıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfının avukatı Valeriya Vetoşkina, 10 gün içinde karara itiraz edeceklerini söyledi.

"Yabancı ajans" statüsü

Rus muhalif Navalny tarafından 2011'de kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı 2019'da Rus yetkililerce "yabancı ajan" statüsüne alınmıştı.

Navalny 2020'de vakfı kapattığını duyurarak yeni bir hukuki yapılanmayla burayı yeniden açmış, Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne almıştı.

Moskova Savcılığı, nisanda Navalny ile bağlantılı olan 3 kuruluş hakkında "Rusya'ya karşı yıkıcı eylemler yürüten çeşitli yabancı merkezlerin siparişiyle, onlarla aktif koordinasyon içinde hareket etme, anayasal düzeni, iktidarı değiştirmek için renkli devrim senaryolarını hayata geçirme" suçlamasında bulunmuş ve bunların kapatılması için dava açılmıştı.

Navalny 17 Ocak'ta havaalanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Berlin 'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.