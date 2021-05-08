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Rusya'da görevli Türk doktor anlattı! İşte Sputnik V'nin yan etkileri
Türkiye'nin geçtiğimiz mart ayından beri koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Mücadelede en önemli silahlardan biri olan aşı ile ilgili ise yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Rusya'dan Sputnik V aşısının geleceğini duyurmuştu. 6 ay içinde 50 milyon doz gelecek olan Sputnik V aşısıyla ilgili salgının başından bu yana Rusya'da pandemi hastanesinde klinik bölüm şefi olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Ceyhun Gümüş, aşının yan etkisi var mı, koruyuculuğu ne kadar, Rusya'da etkisi ne oldu? gibi soruları cevaplandırdı.