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Rusya'da deprem

18 Ocak 2018 Perşembe - 18:21 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 18:21

Rusya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


 
Rusya'nın doğu ucunda Zernovski açıklarında 5.7 büyüklüğünde 447 km derinlikte deprem meydana geldi.
 
 

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