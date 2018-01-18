19 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL
9°C / 5°C
GALERİ
VİDEO
BIST
116.856
0.00
EURO
4,6200
-0.08
USD
3,7710
-0.10
ALTIN
160,850
-1.32
CANLI BORSA
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
KİTAP
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
SİNEMA
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
PROGRAM İNDİR
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Dünya
»
Haber
Rusya'da deprem
18 Ocak 2018 Perşembe - 18:21
| Son Güncelleme : 18 01 2018 - 18:21
Rusya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
Rusya'nın doğu ucunda Zernovski açıklarında 5.7 büyüklüğünde 447 km derinlikte deprem meydana geldi.
ETİKETLER
rusya
deprem
son dakika
SON HABERLER
Katar NATO ile güvenlik anlaşması imzaladı
Yemen'e 200 tonluk 'hayat kurtarıcı' malzeme
PYD/PKK Azez'deki hastanelere saldırdı
Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi
Real Madrid tek golle kazandı
Arkas Spor galibiyete hasret
2018 Dakar Rallisi'nin 12. etabında El-Ettiyah 1. oldu!
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
YAZARLAR
Pınar Karahan
Demet Sarova
Tüm Yazarlar
Pınar Karahan
Korkuya açılan altın kapı kazazede filmleri
Demet Sarova
Aşkta yalnız ve cesur olmak
Ercan Çitlioğlu
Sandıktan seçim mi çıktı?
Güngör Mengi
CHP’de liderlik yarışı!
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR & SANAT
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.