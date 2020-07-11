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Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı!
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize giren Rus uyruklu genç bir kız, gözlükle dalış yaptığı sırada su dibince tabancaya rastladı. Genç kız, “Silah var dediğimde ilk başta inanmadılar” dedi. Diğer gençlerin yardımıyla çıkartılan tabancanın ilk belirlemelere göre kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirtildi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı sahili halk plajında meydana geldi.