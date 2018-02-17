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Rus Bakan Lavrov'dan açıklama: Rusya buna hazır

İHA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 18:36 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 18:38

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans'ında yaptığı konuşmada, "Rusya, ABD ve AB ile eşit ortaklığa hazır" dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans'ında Rusya, ABD ve AB arasındaki ilişkiler üzerine konuştu. Bakan Lavrov yaptığı konuşmada Rusya'nın ABD ve AB ile eşitli ortaklığa hazır olduğunu belirtti. Lavrov, "Rusya, bugünün zorluklarına etkin çözüm bulmak için AB ile çıkar dengesine dayalı eşit, karşılıklı saygılı bir ortaklığa açıktır. Aynı prensipler üzerine ABD ve diğer tüm ülkelerle ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.
 
Ayrıca Lavrov, Rusya'nın, Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin yaklaşımlarını değiştirmediğini de belirterek, Moskova'nın, Avrupa Birliği'ni, üye ülkelerin çıkarlarına dayalı bir kurum olarak görmek istediğini söyledi.

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