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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: '3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız'

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:33 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 11:35

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin daha önce yaptırıma maruz kaldığını ancak son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.


 Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki ekonomik sorunlar ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada  bulundu.
 
 İran'ın daha önce de yaptırıma maruz kaldığını ancak bugün  yaşananların farklı olduğunu söyleyen Ruhani, "Son 3 yıldır ekonomik savaşla  karşı karşıyayız. Önceden hükümetler günlük en az 1 milyon varil petrolü 120  dolarla ihraç ediyordu. 2013 yılında petrol fiyatı düşmeden önce her varil 104  dolardı. Bankalarımız da daha iyi şartlardaydı." ifadelerini kullandı.
 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem  Görev Gücü'nün (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali  reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını  hatırlatan Ruhani, şunları söyledi:
 
"Petrol ihracatında bu sene daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız.  Başka ürünlerin ihracatı bunu telafi etmelidir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin  temin edilmesi sorumluluğu petrol dışı ihracat yapanların omuzundadır."
 
 "Hükümetin görüşü dünya ile ilişki kurulması yönündedir"
 
Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu döviz ile temin edilen arasında  mesafe olduğunu aktaran Ruhani,  "Yaşanan birçok sorunla ilgili doğru adres  göstermemiz lazım. Yapısal bir sorun var ve bunda yönetim eksiklikleri de  olabilir. Bugünkü şartlar normal yaptırım zamanlarıyla mukayese edilmemeli.  Önceden yaptırımlar artıp azalıyordu fakat 2018'de ekonomik savaş başladı. Halka  doğruları anlatmamız lazım. Savaş şartları barış ortamından farklıdır, herkes  bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Hükümete "gözü dışarıda" şeklinde eleştiri yapıldığına değinen Ruhani,  şunları kaydetti:
 
"Saptırma amaçlı kullanılan sözleri tekrarlayıp hükümetin gözü  dışarıda demeyin. Hükümetin görüşü dünya ile ilişki kurulması yönündedir ve bunu  bin defa daha tekrarlıyoruz. Bizim ithalat ve ihracatımız var ve dünya ile daha  fazla fazla olumlu ilişkiler geliştirmeliyiz."
 
 

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