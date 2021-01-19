RTÜK'ten, Halk TV'ye inceleme

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Celal Çelik'in bir televizyon kanalında Üst Kurulu terörle özdeşleştirmesinin 'kabul edilemez' olduğu belirtildi. Kanuni haklar saklı kalmak üzere yapılan açıklamada, "Çelik’in katıldığı yayında terör ve terör eylemi tanımı yaparken devletin yaptırımları hakkında kullandığı ifadeler avukatlık mesleği ifa eden bir kişi için akıl tutulmasıdır. Şahsın küstah söylemlerini esefle kınıyoruz. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları 'terörize' unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır. Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere çocuk ve gençlerimizi zararlı yayın içeriklerinden koruyan aile, kadın ve engelliler konusunda son derece hassas olan Üst Kurulumuzun yürüttüğü kamu görevini, insanlık düşmanı teröristlerin vahşi ve kanlı eylemleriyle aynı kefeye koymak bırakın bir avukata kendisine insan diyen hiçbir kimseye yakışmaz" denildi.

'ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ'